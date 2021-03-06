نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري السعودي والمنافسة تشتعل بين الهلال والشباب على الصدارة في المقال التالي

عمر شويل - جدة الدوري السعودي، يشهد حالياً منافسة شرسة بين كلاً من فريق الهلال والشباب على صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين للموسم الجاري 2020/2021، خاصة بعد أن استطاع فريق الهلال الفوز على ضيفه فريق الرائد في المباراة التي جرت بينهما على ستاد فيصل بن فهد بالملز يوم أمس الجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري السعودي للمحترفين أو دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث انتهت المباراة بنتيجة هدفين مقابل هدف

ترتيب الدوري السعودي:-

يتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي حالياً فريق الشباب بفارق ثلاث نقاط عن فريق الهلال وذلك بعد أن حقق الهلال فوزاً قاتلاً على فريق الرائد في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ستاد فيصل بن فهد بنتيجة هدفين للهلال مقابل هدف لفريق الرائد، وقد أدي ذلك إلى تقليص الفارق بين فريق الهلال وفريق الشباب لتشتعل المنافسة بين الفريقين على صدار جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.

حيث يحتل فريق الشباب قمة صدارة جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعدد 45 نقطة، ثم فريق الهلال الذي أشعل المنافسة على قمة ترتيب الدوري بعد فوزه الغالي في مباراته يوم أمس الجمعة على فريق الرائد بنتيجة 2/1 ليحصل على الثلاث نقاط الخاصة بالمباراة ليصعد إلى المركز الثاني بعد فريق الشباب مباشرة برصيد 42 نقطة، ثم يأتي فريق الاتحاد في المركز الثالث برصيد 38 نقطة ثم فريق الأهلي برصيد 35 نقطة، ثم فريق التعاون برصيد 32 نقطة، ثم فريق الاتفاق برصيد 31 نقطة، وفريق النصر برصيد 30 نقطة ويمكن معرفة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين من خلال الجدول التالي:-

موعد مباراة الأهلي ضد ضمك في الدوري السعودي:-

من المقرر أن تقام اليوم السبت الموافق 6 مارس 2021 مباراة الأهلي ضد ضمك في تمام الساعة 6.35 بتوقيت الرياض ، 7.35 بتوقيت القاهرة.