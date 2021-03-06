كلاسيكو ألمانيا.. الصدارة والثأر يشعلان موقعة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند

يستضيف فريق بايرن ميونخ نظيره بوروسيا دورتموند، اليوم، السبت، في تمام السابعة والنصف مساء، على ملعب أليانز أرينا، ضمن منافسات الجولة الـ 26، من مسابقة الدوري الإسباني.

ويسعى بايرن ميونخ بقيادة نجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي، لحسم كلاسيكو ألمانيا لصالحه في مباراة اليوم، لتعزيز صدارته بجدول ترتيب البوندسليجا.

في المقابل يأمل بوروسيا دورتموند في الثأر من بايرن ميونخ بانتزاع الثلاث نقاط منه في لقاء الليلة، أملا في اقتحام المربع الذهبي، حال هزيمة آينتراخت فرانكفورت أمام شتوتجارت، في لقاء اليوم.

كانت مباراة الدور الأول من الدوري الألماني انتهت بفوز بايرن ميونخ على بوروسيا دورتموند بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويتصدر بايرن ميونخ جدول ترتيب مسابقة الدوري الألماني، برصيد 52 نقطة بفارق نقطتين عن لايبزيج صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد بوروسيا دورتموند في المركز الخامس في بـ 39 نقطة.

ويلتقي اليوم، أيضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الالماني، بوورسيا مونشجلادباج مع باير ليفركوزن، هوفنهايم مع فولفسبورج، فرايبورج مع لايبزيج، فرانكفورت مع شتوتجارت، هيرتا برلين مع أوجسبورج.