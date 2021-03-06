انت الان تتابع تفاصيل خبر دوري أبطال أفريقيا | مواجهة الأهلي ضد فيتا كلوب وغيابات مؤثرة في الأحمر والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - حيث قد صرح سامي قمصان، والذي يشغل منصب المدرب المساعد بالجهاز الفني بالنادي الأهلي، إن ‏مبادرة فيتا كلوب المقرر إنطلاقها مساء السبت، ضمن مواجهات مرحلة مجموعات دوري ‏أبطال إفريقيا، هي في غاية الصعوبة والأهمية، وذلك لتعويض خسارة الفريق الأخيرة أمام فريق سيمبا التنزاني، ‏وقد استكمال طريقه نحو التأهل إلى دور ربع نهائي البطولة.‏

كما أكد قمصان، أن فريق فيتا كلوب يمتلك عناصر مميزة، وأن المباراة بين الفريقين لن تكون سهلة، لذلك كان الجهاز الفني حريصًا على مشاهدة مباريات الفريق الكونغولي ودراستها، وعلى ذلك يتم التحضير بشكل جيد ‏للمواجهة المرتقبة.‏

كما نبه المدرب المساعد بالأحمر على أن النادي الأهلي لديه هدف واضح ومحدد في مباراة فيتا كلوب، وهو ‏إقتناص الفوز في المباراة والحصول على الثلاث نقاط، خاصة وأن المباراة تقام على الملاعب المصرية.

كما أشار قمصان إلي أن الأهلي لديه غيابات مؤثرة لكن الجهاز الفني للفريق لديه الثقة التامة في جميع ‏الاعبين في الفريق، حيث أنه أي لاعب يشارك في المباراة قادر على تعويض أي غيابات داخل الفريق.‏

كما أضاف أيضًا إلى أن مجموعة الأهلي تضم فرقا قوية على ‏الصعيد الفني، وكذلك على مستوى المهارات الفردية لجميع اللاعبين، كما يوجد هناك تنافس بيننا جميعًا من أجل تحقيق الفوز والتأهل إلى ربع النهائي.‏

دوري أبطال أفريقيا.. الأحمر يكشف مصير الشحات

قد انتظم حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي، في المران الجماعي الأخير الذي تم عصر أمس على ملعب التتش في القاهرة؛ وذلك استعدادا لمباراة فيتا كلوب.

كما كان الشحات قد غادر مران الأهلي بعد تعرضه لجروح سطحية في القدم وذلك خلال مشاركته في المران قبل الأخير، حيث قد انتظم أمس في المران الجماعي للأهلي بعد الاطمئنان على حالته البدنية.

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