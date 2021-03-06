منافسو الزمالك.. مولودية الجزائر في ضيافة تونجيث السنغالي بـ دوري الأبطال

يحل فريق مولودية الجزائر ضيفا ثقيلا على نظيره تونجيث السنغالي، اليوم السبت، في تمام السادسة مساء، ضمن منافسات الجولة الثالثة، من دور المجموعات، بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ويسعى فريق مولودية الجزائر لتحقيق الفوز على تونجيث السنغالي، للحفاظ على كامل حظوظه في التأهل إلى الدور ربع النهائي في مسابقة دوري الأبطال.

على الجانب الآخر يتسلح تونجيث بعامل الأرض، لخطف الفوز من مولودية الجزائر، للهروب من المركز الأخير.

ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات المجموعة ذاتها، الزمالك مع الترجي، في تمام السادسة مساء أيضا، على الملعب الأولمبي في رادس.

ويتصدر الترجي جدول ترتيب المجموعة الرابعة في دوري أبطال أفريقيا برصيد 4 نقاط، ويحل مولودية الجزائر ثانيا بنقطتين والزمالك ثالثا بنفس الرصيد، بينما يتذيل تونجيث جدول الترتيب بنقطة وحيدة.