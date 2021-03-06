حكام مباراة السبت.. العدوي يدير مواجهة أسوان وبيراميدز في الدوري

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة، طاقم حكام مباراة أسوان وبيراميدز فى الدورى الممتاز. ويلتقى فى تمام الساعة السابعة مساء اليوم السبت فريق أسوان نظيره بيراميدز على ملعب استاد بتروسبورت فى إطار منافسات الجولة ١٥ ببطولة الدوري المصري. وجاء طاقم حكام مباراة أسوان وبيراميدز على النحو التالي: أحمد العدوي حكم للساحة على أن يعاونه ثنائي المساعدين سمير جمال وعادل ماهر ومحمد بهجت حكما رابعا ومحمود دسوقي حكما للفيديو ومساعده أحمد حمدى.

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