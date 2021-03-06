وزير الرياضة يطمئن على بعثة الزمالك بتونس.. ويشهد مباراة الأهلي أمام فيتا كلوب

في إطار متابعته للفرق المصرية المشاركة في البطولات القارية، تواصل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع السفير إيهاب فهمي سفير مصر بتونس للاطمئنان على بعثة نادي الزمالك المتواجدة بتونس لملاقاة نادي الترجي.

ويخوض نادي الزمالك لقاءً مهمًا أمام فريق الترجي التونسي اليوم ضمن الجولة الثالثة لدوري المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، وتقام المباراة على أرض الملعب الأوليمبي، ويدخل الزمالك اللقاء برصيد نقطتين، والترجي برصيد أربع نقاط.

ويشهد وزير الشباب والرياضة مساء اليوم السبت المباراة المرتقبة بين فريق النادي الأهلي أمام فيتا كلوب الكونغولي على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات دوري المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، ويخوض الأهلي المباراة وفي جعبته ثلاث نقاط.

وأعرب الدكتور أشرف صبحي عن خالص تمنياته للاعبي الزمالك والأهلي بالتوفيق في مبارياتهم خلال مشوارهم بالبطولة الإفريقية، وتحقيق الفوز في مباريات اليوم ليقطعوا مسافة كبيرة نحو التأهل للدور القادم والمنافسة على اللقب الإفريقي.

وأكد وزير الشباب والرياضة على مساندته لكل الفرق واللاعبين المصريين المشاركين في مختلف البطولات الدولية ودعمهم ومؤازرتهم؛ لتحقيق الفوز بتلك البطولات، وإضافة إنجازات جديدة في سجل الرياضة المصرية.