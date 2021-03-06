جمال الحاجي: مهمة الزمالك أمام الترجي صعبة وموسيماني عليه مراجعة فكره التكتيكي أمام فيتا كلوب

سلط الدكتور جمال الحاجي الخبير الكروى والمدرب التونسي الضوء على حظوظ الاهلي والزمالك أمام الترجي وفيتا كلوب الكونغولى.

ويحل الفارس الابيض بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو ضيفا على نظيره الترجي برادس فى السادسة مساءا فيما يستضيف المارد الأحمر بقيادة الجنوب افريقي بيتسو موسيماني فيتا كلوب الكونغولي فى التاسعة مساء اليوم السبت.

قال جمال الحاجي فى تصريحات خاصة لصدى البلد: لن تكون مهمة الزمالك على أرضية ملعب حمادي العقربي برادس سهلة امام الترجي الذي يمر بفترة جيدة رغم الانتقادات التي طالت الجهاز الفني بقيادة معين الشعباني وطريقة اللعب التي ينتهجها.

تابع : الترجي حقق العلامات الكاملة في الدوري التونسي الذي يتصدره بفارق مريح على أقرب منافسيه الا ان طريقة اللعب لم ترتقي الى حد الى المستوى المأمول حسب المتابعين لكرة القدم في تونس خاصة وان رئيس النادي وضع كل الإمكانات لتعزيز الفريق في الفترة الاخيرة بلاعبين متميزين على غرار الغاني خالد باسط والايفواري ويليام توغي.

أضاف : من ناحيته سيحاول الزمالك تحقيق نتيجة إيجابية هذه المرة بعد التعادلين المخيبين الذين حققهما في الجولتين السابقتين. وضعية الزمالك شبيهة بوضعية منافسه الترجي حيث يتصدر بدوره جدول ترتيب الدوري المصري. الزمالك لم ينهزم الا في مناسبة واحدة في الدوري وكذلك الترجي متصدر الدوري التونسي. الزمالك سجل 21 هدفا ولم يقبل الا 6 اهداف في 13 مباراة وكذلك الترجي سجل 24 هدفا ولم يقبل الا 7 اهداف من 14 مباراة.

استطرد : لكن الترجي على المستوى الافريقي أفضل حيث انتصر في مناسبة وتعادل في اخرى بينما تعادل الزمالك في مناسبتين ووضعية الفريقين متشابهة الى حد بعيد لكن مباراة ملعب رادس بالعاصمة التونسية ستكون مهمة لكلا الطرفين لافتا إلى أن الترجي سيحاول الانتصار وتعميق جراح الزمالك بينما سيحاول هذا الأخير تحقيق نتيجة إيجابية تضمن له مواصلة المشوار بأريحية.

وقال ايضا : الزمالك سيواجه الترجي بدفاع عتيد لم يقبل اهداف حتى الان لكن بهجوم منهك لم يتمكن لحد الان من التسجيل في المسابقة. بينما سجل هجوم الترجي 3 اهداف في مباراتين وتمكن من التسجيل حتى خارج ميدانه وهذا يدل على نجاعة هجومية الا انه في المقابل قبل هدفين كاملين وهذا يعطينا فكرة على أداء دفاعه الذي لا يزال متذبذب الاداء.

واوضح قائلا: اذن مباراة الترجي والزمالك ستكون مباراة مفتوحة على كل الاحتمالات. الترجي لبسط الزعامة والزمالك للعودة في السباق.

وعن مباراة الأهلي وفيتا كلوب قال : من جهة اخرى سيحاول الأهلي صاحب المرتبة الثالثة في المجموعة الاولى تدارك هزيمة الجولة الفارطة امام سمبا التنزاني وتحسين ترتيبه خاصة وان الفريق التنزاني امام فرصة تاريخية لتعميق الفارق عندما يباري المريخ السوداني المنهك. موسيماني يعلم جيدا ان العودة الى صدارة الاحداث لن تكون الا من خلال مباراة فيتا كلوب الكونغولي التي لا تقبل القسمة على اثنين.

لفت إلى أن فيتا كلوب الكونغولي أظهر مستويات عالية امام المريخ السوداني الا انه انهزم على أرضية ميدانه امام سمبا التنزاني وحسب رايه فان فيتا كلوب فريق متوسط لا غير مقارنة بالأهلي الذي يمتلك رصيدا بشريا متميزا يجعله المرشح رقم واحد لنيل اللقب.

وحذر الحاجي النادى الاهلي وقال : لكن على الجنوب افريقي ان يراجع اختياراته التكتيكية وان يغير استراتيجيته بما يتلاءم مع الجودة العالية للاعبي الفريق. الاهلي يمتلك أحسن المدافعين في افريقيا الى جانب أحسن حارس مرمى في القارة بالإضافة الى قوة هجومية لافتة. مع هذه المؤشرات لا يسمح للأهلي بالانهزام امام سمبا التنزاني الذي يعتبر من فرق المستوى الثاني في القارة.

واختتم حديثه قائلا: ربما تكون فترة فراغ يمر بها الاهلي بعد ظهور لافت في المسابقات الدولية ولكيلا تطول هذه الفترة السلبية على موسيماني ان يجد الحلول اللازمة للخروج بسرعة من هذه الفترة الصعبة وتصحيح عديد الأمور قبل فوات الأوان ورجوع القلعة الحمراء الى فلك الكبار.