الترجي يحدد موعد السفر إلى القاهرة لمواجهة الزمالك بدوري أبطال إفريقيا

حدد نادي الترجي التونسي، موعد السفر إلى القاهرة، استعدادا لمواجهة الزمالك بدوري أبطال إفريقيا.
ويستضيف الزمالك نظيره الترجي التونسي يوم ١٦ من شهر مارس الجاري، بالجولة الرابعة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
ومن المقرر أن تصل بعثة الترجي مساء يوم ١٤ من الشهر الجاري، على متن طائرة خاصة.
ويخوض الفريق التونسي مرانا واحدا في مصر على ملعب المباراة يوم ١٥ من الشهر ذاته.
ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره الترجي في السادسة مساء اليوم، بالجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
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