كلوب يجهز صدمة جديدة لـ محمد صلاح قبل مواجهتي فولهام ولايبزيج

فجرت شبكة "ليفربول إيكو"، مفاجأة مدوية بشأن موقف النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول، من المشاركة أمام فولهام في الدوري الإنجليزي، ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا.
ويلتقي ليفربول، فولهام غدًا، الأحد، في الدوري الإنجليزي، بينما سيواجه لايبزيج، يوم الأربعاء المقبل، في إياب دور الـ 16، من دوري الأبطال.
وذكرت الشبكة الإنجليزية، أن يورجن كلوب ينوي إجراءات تعديلات في تشكيلة الفريق، قبل مواجهتي فولهام ولايبزيج.
وأضافت الصحيفة أن يورجن كلوب قد يبقي على محمد صلاح على دكة بدلاء ليفربول أمام فولهام، أو يلجأ لحل آخر وهو الدفع به في مركز المهاجم بدلا من الجناح، في ظل عودة دييجو جوتا إلى التشكيلة الأساسية للفريق.
كان يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول استبدل محمد صلاح أمام تشيلسي، أول أمس، الأربعاء، في الدقيقة 60 من عمر اللقاء، وحل تشامبرلين بديلا له.
وأثار رامي عباس الجدل عقب استبدال محمد صلاح بنشر نقطة (.) عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
وخسر ليفربول أمام تشيلسي بهدف دون رد، سجله ميسون ماونت، في الدقيقة 42، من عمر المباراة.
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