كلوب يجهز صدمة جديدة لـ محمد صلاح قبل مواجهتي فولهام ولايبزيج

فجرت شبكة "ليفربول إيكو"، مفاجأة مدوية بشأن موقف النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول، من المشاركة أمام فولهام في الدوري الإنجليزي، ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي ليفربول، فولهام غدًا، الأحد، في الدوري الإنجليزي، بينما سيواجه لايبزيج، يوم الأربعاء المقبل، في إياب دور الـ 16، من دوري الأبطال.

وذكرت الشبكة الإنجليزية، أن يورجن كلوب ينوي إجراءات تعديلات في تشكيلة الفريق، قبل مواجهتي فولهام ولايبزيج.

وأضافت الصحيفة أن يورجن كلوب قد يبقي على محمد صلاح على دكة بدلاء ليفربول أمام فولهام، أو يلجأ لحل آخر وهو الدفع به في مركز المهاجم بدلا من الجناح، في ظل عودة دييجو جوتا إلى التشكيلة الأساسية للفريق.