قناة مفتوحة تنقل كلاسيكو بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند في البوندسليجا

يستضيف فريق بايرن ميونخ غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند في كلاسيكو ناري، اليوم، السبت، في تمام السابعة والنصف مساء، على ملعب

أليانز أرينا"، ضمن قمة الجولة الـ26، من مسابقة الدوري الألماني "بوندسليجا".

ويمكن لعشاق كرة القدم الألمانية، مشاهدة الكلاسيكو عبر قناة «ليبيا الرياضية» المفتوحة، التي تحاول بث بعض المباريات، باللغة العربية على شاشتها، وهي ناقلة لمواجهة الليلة.

تردد قناة ليبيا الرياضية على قمر نايل سات: 12303، H، بمعدل ترميز 27500؟