والد حمزة المثلوثي يزور بعثة الزمالك ويدعم نجله قبل موقعة الترجي

حرص والد حمزة المثلوثي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على التواجد في فندق إقامة البعثة، ودعم نجله قبل مواجهة الترجي بدوري أبطال إفريقيا.
ويلتقي الفريق الأول مع الترجي في السادسة مساء اليوم، بالجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
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