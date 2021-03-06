تشكيل أستون فيلا المتوقع لمواجهة ولفرهامبتون في البريميرليج

يستضيف فريق أستون فيلا منافسه ولفرهامبتون اليوم السبت في تمام الساعة السابعة والنصف ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرون من بطولة الدورى الإنجليزي الممتاز "البريميرليج". ويسعي فريق استون فيلا بقيادة دين سميث المدير الفني لحصد الثلاث نقاط والابتعاد عن مناطق الخطر في جدول الترتيب بعد الخسارة الجولة الماضية امام شيفيلد يونايتد . ومن المتوقع ان يبدأ استون فيلا المباراة بتشكيل على النحو التالي : حراسة المرمى: إميليانو مارتينيز الدفاع: ماتي كاش - إيزري كونسا - تيرون مينجز - مات تارجيت الوسط: دوغلاس لويز - جون ماكجين - جاك جريليش الهجوم: برتراند تراوري - أولي واتكينز - أنور الغازي بينما يتواجد المصري محمود تريزيجيه علي مقاعد البدلاء برفقة مواطنه احمد المحمدي . ويدخل فريق ولفرهامبتون المباراة لتعويض الخسارة القاسية الجولة الماضية امام فريق مانشستر سيتي بنتيجة اربعة اهداف مقابل هدف وحيد. يحتل آستون فيلا المركز التاسع في جدول ترتيب الدورى الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" برصيد 39 نقطة، بينما يتواجد وولفرهامبتون في المركز الثاني عشر برصيد 34 نقطة.

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