رئيس الهلال الشرفي يرصد 5 آلاف ريال مكافأة التعادل مع بلوزداد الجزائري

أعلن تركي ال الشيخ الرئيس الفخري لنادي الهلال السوداني عن حافز مادي للاعبي الفريق بواقع 5 ألف ريال سعودي لكل لاعب. جاء ذلك عقب اقتناص فريق الهلال نقطة التعادل أمام نظيره شباب بلوزداد الجزائري فى المباراة التي جمعت بينهما أمس الجمعة فى الجزائر والتى انتهت بنتيجة ١/١. ويحتل الهلال السوداني المركز الثاني برصيد نقطتان بعد التعادل مع شباب بلوزداد الجزائري بهدف لكل منهما فى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. يذكر أن نادي الهلال السوداني أعلن الخميس الماضى عن التعاقد مع البرتغالي ريكاردو فورموزينهو لتولي مهام تدريب الفريق في الفترة المقبلة والاعتذار لحمادة صدقى عن تولى المهمة بعد وصوله إلى الخرطوم.

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