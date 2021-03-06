بعثة منتخب مصر تطير إلى كينيا على متن طائرة خاصة .. ٢٣ مارس

تغادر بعثة منتخب مصر الوطنى بقيادة حسام البدري إلى كينيا على متن طائرة خاصة يوم ٢٣ مارس الجارى لملاقاة المنتخب الكيني يوم ٢٥ من الشهر ذاته ضمن تصفيات أمم إفريقيا فى الكاميرون.

ويعقد حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر الوطني مؤتمرا صحفيا يوم 20 مارس الجارى للحديث عن مباراتىّ كينيا وجزر القمر فى تصفيات أمم أفريقيا بالكاميرون.

ومن المقرر أن يكشف البدرى عن خارطة الطريق للفراعنة الكبار من أجل التأهل إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا المقبلة فى الكاميرون.

ويعلن البدري وجهازه المعاون أسماء اللاعبين المحترفين عقب انتهاء مباريات الاهلي والزمالك وبيراميدز ضمن منافسات دورى ابطال افريقيا وكأس الكونفدرالية.

كما يعلن الجهاز الفني للمنتخب عن القائمة المحلية للفراعنة يوم 17 مارس الجاري استعدادًا لمواجهة كينيا وجزرالقمر يومي 25 و 29 مارس الجاري في الجولة الخامسة والسادسة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

يذكر أن منتخب مصر بقيادة حسام البدري يتصدر مجموعته برصيد ٨ نقاط بعد التعادل مع كينيا وجزر القمر والفوز فى مباراتين على منتخب توجو.