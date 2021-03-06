مصدر بـ الترجي يكشف لـ دوت الخليج عن خطة معين الشعباني لموقعة الزمالك

وقال المصدر لـ دوت الخليج:" خطة معين الشعباني لن تعتمد على المفاجآت بنسبة كبيرة، وسيلعب بطريقته المعتادة".
وتابع، التشكيل الأقرب للترجي لخوض مباراة اليوم هو:" فاروق بن مصطفى، حمدي النقاز، إلياس الشتي، محمد علي اليعقوبي، عبد القادر بدران، فوساني كوليبالي، محمد علي بن رمضان، حمدو الهوني، رؤوف بن غيت، ويليام توڤي، باسيط عبد الخالد.
وأشار:" من المرجح أن يشارك أنيس البدري كبديلا في الشوط الثاني".
وبسؤاله عن إمكانية إقالة معين الشعباني، حال الخسارة أمام الترجي:" المشوار لا يزال طويلا، ومعين الشعباني مستمر مع الفريق حتى نهاية الموسم".
ويتصدر الترجي جدول ترتيب المجموعة الرابعة في دوري أبطال أفريقيا برصيد 4 نقاط، ويحل مولودية الجزائر ثانيا بنقطتين والزمالك ثالثا بنفس الرصيد، بينما يتذيل تونجيث جدول الترتيب بنقطة وحيدة.
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