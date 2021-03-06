الشباب والرياضة تعلن استئناف رحلات قطار الشباب إلى مدينتي الأقصر وأسوان

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، استئناف رحلات قطار الشباب إلى مدينتي الأقصر وأسوان. وينطلق اول فوج بعد استئناف الرحلات يوم الخميس المقبل الموفق 11 مارس الجارى ويستمر حتى 18 مارس. وتتواصل بعد ذلك الأفواج المغادرة إلى مدينتي الأقصر وأسوان.

وتتضمن برامج الرحلات تنفيذ عدد من المزارات السياحية والاثرية المدرجة بالبرنامج السياحي والتى تم التنسيق بشأنها مع وزارة السياحة والاثار المصرية .

ومن جانبه أوضح وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي أن رحلات قطار الشباب تعد أحد أهم آليات الوزارة فى تعريف النشء و الشباب وتوعيتهم بالمعالم الأثرية والتاريخية والسياحية الخلابة التى تتمتع بها مدينتي الاقصر واسوان وهو ما يعمق من فهم الشباب وانتماءهم لوطنهم مشيرا إلى التنسيق الكامل مع السيد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار فيما يتعلق بالمزارات السياحية بالمدينتين وذلك بغرض المساهمة فى تعزيز السياحة الداخلية لمختلف المدن المصرية وخاصة السياحية والأثرية منها.

وتشترط الوزارة ارتداء الكمامة الطبية بشكل إلزامي لجميع المشاركين في الرحلة بداية من استقلال القطار وفي جميع خطوات ومزارات البرنامج وأماكن الإقامة ووسائل الانتقالات الداخلية وحتى العودة بالقطار ، مع توقيع الكشف الطبي للمشاركين بمعرفتهم بما يفيد خلوهم من مختلف الأمراض وخاصة المعدية منها.

كما تشترط الوزارة أن يكون المشاركين في المرحلة السنية من 18حتى 40 سنة ولا يسمح باصطحاب أطفال نهائيًا أو أسر ، مع استبعاد من سبق لهم الاشتراك في الرحلة بالموسمين الماضيين (شتاء2018/2019 وشتاء 2019/2020) طبقا للرقم القومي المسجل على موقع الوزارة.

واعلنت الوزارة عن فتح باب الحجز عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة بعد الاطلاع على الشروط والموافقة عليها والتوقيع على الإقرار ولا يعتبر الحجز نهائيًا إلا بعد السداد بالمديرية ، مع سداد قيمة الاشتراك للشباب وذلك بأسبقية السداد بالمديرية.

وتقوم وزارة الشباب والرياضة بدعم تكاليف الإقامة والإعاشة والانتقالات ، مع تنفيذ المزارات السياحية والاثرية المدرجة بالبرنامج السياحي بكلا من الأقصر واسوان بالتعاون مع وزارة السياحة والاثار المصرية ، مع أحقية الوزارة إجراء أي تعديل أو تبديل أو حذف بالبرنامج أو أماكن الإقامة طبقًا للظروف الطارئة وتوجيهات مسئولي هيئة الإشراف بالوزارة .

ويشمل البرنامج السياحي لقطار الشباب ؛ الأقصر (معابد البر الشرقي - جزيرة الموز - معابد البر الغربي – الصوت والضوء بالكرنك – جولة حرة بالمدينة ، وبالنسبة أسوان (السد العالي - متحف النيل - معبد فيلة - جزيرة النباتات - القرية النوبية - متحف النوبة – جولة حرة بالمدينة).