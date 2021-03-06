تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة أوساسونا في الدوري الإسباني

يحل فريق برشلونة ضيفًا ثقيلًا على نظيره أوساسونا، اليوم السبت، على ملعب آل سادار، ضمن منافسات الجولة الـ26، من مسابقة الدوري الإسباني.

موعد مباراة أوساسونا ضد برشلونة والقنوات الناقلة

تقام مباراة أوساسونا ضد برشلونة في تمام الساعة العاشرة مساء وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 1

تشكيل برشلونة المتوقع :

حراسة المرمي : تيرشتيجن

الدفاع: ديست - مينجويزا - لينجليه - ألبا الوسط: بيدري - بوسكيتس - دي يونج الهجوم: ترينكاو - ميسي - جريزمان

ويسعى فريق برشلونة بقيادة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لمواصلة تضييق الخناق على أتلتيكو مدريد متصدر الليجا.

ويدخل برشلونة مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة، بعدما حقق ريمونتادا أمام إشبيلية بثلاثية نظيفة، الأربعاء الماضي، في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، وتأهل إلى المباراة النهائية.

على الجانب الآخر، يتسلح أوساسونا بعامل الأرض، لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم، تعزز من حظوظه في البقاء في مسابقة الدوري، الموسم المقبل.

ويحتل برشلونة وصافة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 53 نقطة، خلف أتلتيكو مدريد المتصدر بـ 58 نقطة.