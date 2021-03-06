إقالة هشام زكريا من تدريب الداخلية بالقسم الثاني

قام نادى الداخلية بإقالة هشام زكريا المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بعد الخسارة بثنائية امام فريق النصر القاهري ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من مسابقة دورى القسم الثاني .

وكان هشام زكريا تولى مهمة تدريب فريق الداخلية الموسم الماضي ونافس علي الصعود للدوري الممتاز التى حسمها سيراميكا كليوباترا في الجولة الاخيرة من المسابقة .

وجاءت نتائج الجولة كالتالي : النصر 2-0 الداخلية السكة الحديد 0-0 الترسانة كوكاكولا 1-0 بتروجيت النجوم 1-1 المريخ بورتو السويس 1-0 منتخب السويس القناة 1-0 زد سرس الليان 2-2 جمهورية شبين ترتيب المجموعة 1- بورتو السويس : 29 2- الداخلية : 28 3- الترسانة : 27 4- كوكاكولا : 26 5-المريخ : 23 6- القناة :22 7- منتخب السويس : 22 8- زد اف سي : 20 9- النصر : 19 10- جمهورية شبين : 19 11 - النجوم : 19 12- السكة الحديد : 18 13- سرس الليان : 18 14- بتروجيت : 16 15- الزرقا : 13 16- طنطا : 12

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