اتحاد جنوب أفريقيا يعلن فوز رئيس صن داونز برئاسة كاف

وكتب الحساب الرسمي لـ اتحاد جنوب أفريقيا عبر موقع التواصل الإجتماعي " تويتر" من المقرر أن يصبح الدكتور باتريس موتسيبي من جنوب إفريقيا رئيس CAF القادم بعد انسحاب جميع خصومه في اتفاق بالإجماع مع مرشحين آخرين ؛ سنحور ويحيى وأنومة، تهانينا!!".
يذكر أن أحمد ولد يحيى رئيس الاتحاد الموريتاني آخر المنحسبين من الترشح لرئاسة الكاف، ليفوز بذلك موتسيبي بالتزكية.
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