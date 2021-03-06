اتحاد جنوب أفريقيا يعلن فوز رئيس صن داونز برئاسة كاف

اعلن اتحاد جنوب أفريقيا لكرة القدم فوز باتريس موتسيبي رئيس نادي صن داونز، برئاسة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف".

وكتب الحساب الرسمي لـ اتحاد جنوب أفريقيا عبر موقع التواصل الإجتماعي " تويتر" من المقرر أن يصبح الدكتور باتريس موتسيبي من جنوب إفريقيا رئيس CAF القادم بعد انسحاب جميع خصومه في اتفاق بالإجماع مع مرشحين آخرين ؛ سنحور ويحيى وأنومة، تهانينا!!".

يذكر أن أحمد ولد يحيى رئيس الاتحاد الموريتاني آخر المنحسبين من الترشح لرئاسة الكاف، ليفوز بذلك موتسيبي بالتزكية.