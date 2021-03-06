الرياضة

اتحاد جنوب أفريقيا يعلن فوز رئيس صن داونز برئاسة كاف

0 نشر
0 تبليغ

اعلن اتحاد جنوب أفريقيا لكرة القدم فوز باتريس موتسيبي رئيس نادي صن داونز، برئاسة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "  كاف".

وكتب الحساب الرسمي لـ اتحاد جنوب أفريقيا عبر موقع التواصل الإجتماعي " تويتر" من المقرر أن يصبح الدكتور باتريس موتسيبي من جنوب إفريقيا رئيس CAF القادم بعد انسحاب جميع خصومه في اتفاق بالإجماع مع مرشحين آخرين ؛ سنحور ويحيى وأنومة، تهانينا!!".

يذكر أن أحمد ولد يحيى رئيس الاتحاد الموريتاني آخر المنحسبين من الترشح لرئاسة الكاف، ليفوز بذلك موتسيبي بالتزكية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اتحاد جنوب أفريقيا يعلن فوز رئيس صن داونز برئاسة كاف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا