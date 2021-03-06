حسام غالي بصحبة محمد هاني وخطيبته.. شاهد

شارك حسام غالي لاعب الأهلي السابق وعضو مجلس النواب متابعيه صورة جديدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهر حسام غالي في الصورة رفقة محمد هاني لاعب الأهلي وخطيبته في احدث ظهور لهما، ونالت إعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات.

ويستضيف فريق الأهلي، نظيره فيتا كلوب الكونغولي، اليوم، السبت، في تمام التاسعة مساء، باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويقع الأهلي في المجموعة الأولى، والتي تضم أيضًا فيتا كلوب، والمريخ السوداني، وسيمبا التنزاني.