دوري أبطال أفريقيا.. شوط أول سلبي بين مازيمبي وصن داونز

وتعد هذه المرة الأولى في دور المجموعات هذا الموسم، التي يفشل فيها صن دوانز في هز الشباك خلال الشوط الأول.
كان صن داونز فاز على الهلال السوداني بثنائية نظيفة في الجولة الأولى، بينما اكتسح شباب بلوزداد بخمسة أهداف مقابل هدف في الجولة الماضية.
يذكر أن مازيمبي لم يتذوق طعم الفوز في دور المجموعات حتى الآن، حيث تعادل مع الهلال السوداني وشباب بلوزداد الجزائري.
ويتصدر صن داونز المجموعة الثانية بدوري أبطال افريقيا برصيد 6 نقاط، ويحل مازيمبي ثانيا بنفطتين، وبفارق الأهداف عن الهلال صاحب المركز الثالث وشباب بلوزداد صاحب المركز الرابع.
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