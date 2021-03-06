دوري أبطال أفريقيا.. خالد الغندور يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة الترجي

وكتب خالد الغندور عبر حسابع الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي " فيس بوك:" تشكيل الزمالك: جنش - المثلوثي - عبد الغني - الونش- فتوح - فرجاني ساسي - طارق حامد - أوباما - بن شرقي - حميد أحداد".
ويسعى الزمالك بقيادة مدربه باتشيكو لتحقيق الفوز في مباراة البرتغالي جايمي باتشيكو لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، أملا في اقتناص صدارة المجموعة الرابعة، أو تحقيق التعادل على أقل تقدير، للحفاظ على حظوظ الفريق في دور المجموعات.
في المقابل تعد مباراة الليلة ثأرية بالنسبة للترجي، بينما هزمه الزمالك في السوبر الأفريقي الموسم الماضي بنتيجة 3 - 1، وأطاح به من الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا 2019 - 2020.
ويتصدر الترجي جدول ترتيب المجموعة الرابعة في دوري أبطال أفريقيا برصيد 4 نقاط، ويحل مولودية الجزائر ثانيا بنقطتين والزمالك ثالثا بنفس الرصيد، بينما يتذيل تونجيث جدول الترتيب بنقطة وحيدة.
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