وكتبت قناة مكسبي عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي " فيس بوك": تعرضت قناه مكسبي العامة على تردد 11411 للسرقة من قبل شاب أردني، طمعا فيها بعد نجاحها، ونغير التردد الآن، ونعمل مع شركة آخرى بقناه مكسبي العامة، وجارى الإنشاء".
وتابعت القناة:" بالنسبه لقناه مكسبي سبورت ستنطلق خلال ساعات وسيتم الاعلان على التردد الخاص بها، وأعلموا أن مجموعة قنوات مكسبي فى حاله حرب طمعا بها لاكثر ولا أقل .
كانت قناة مكسبي، أعلنت نقل مباراة الزمالك والترجي في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، المقرر إقامتها اليوم، السبت، في تما السادسة مساء بتوقيت القاهرة، ومواجهة الأهلي وفيتا كلوب في تمام التاسعة ليلًا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد إعلانها إذاعة مباراتي الأهلي والزمالك.. سرقة تردد قناة مكسبي.. تفاصيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.