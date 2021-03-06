مجموعة الأهلي.. تعادل سلبي بين المريخ وسيمبا في دوري أبطال أفريقيا

انتهت أحداث الشوط الأول بين المريخ السوداني وسيمبا التنزاني بالتعادل السلبى، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات، بمسابقة دوري أبطال أفريقيا رغم استحواز فريق سيمبا علي الكرة بنسبة 66% مقابل 34 % للمريخ، إلا أن الفريق السودانى شكل خطورة بشكل أكبر على مرمى المنافس .

ويسعى المريخ السوداني إلى مصالحة جماهيره الغاضبة بتحقيق الفوز على سيبما في مباراة اليوم، وإيقاف انطلاقة الفريق التنزاني النارية في دور المجموعات.

وخسر المريخ السوداني أو مباراتين في دور المجموعات، حيث سقط أمام الأهلي بثلاثية نظيفة، وأمام فيتا كلوب بأربعة أهداف مقابل هدف دون رد.

في المقابل يطمح سيمبا في مواصلة انتصاراته أمام المريخ السوداني في مباراة اليوم، وقطع خطوة كبيرة نحو التأهل إلى الدور ربع النهائي من دوري الأبطال.

ونجح سيبما في تحقيق العلامة الكاملة في أول مباراتين له في دور المجموعات، حيث فاز على فيتا كلوب بهدف نظيف، والأهلي بنفس النتيجة أيضا.

ويتصدر سيبما التنزاني جدول ترتيب مجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا برصيد 6 نقاط، ويحل فيتا كلوب ثانيا بـ 3 نقاط والأهلي ثالثا بنفس الرصيد، بينما يتذيل المريخ السوداني جدول الترتيب بدون نقاط.