التعادل يحسم الشوط الأول من مباراة بيرنلي ضد آرسنال في الدوري الإنجليزي

وافتتح الجابوني بيير-إيميريك أوباميانج مهاجم آرسنال الأهداف بعد مرور 6 دقائق فقط من إنطلاق صافرة اللقاء، لكن كريس وود نجم بيرنلي سجل هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 39.
ويتواجد الدولي المصري محمد النني على دكة بدلاء آرسنال لمواجهة بيرنلي.
وبدأ آرسنال المباراة بتشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: لينو
خط الدفاع: تشامبرز - لويز - ماري - تيرني.
خط الوسط: توماس بارتي - تشاكا - ساكا.
خط الهجوم: ويليان - أوديجارد - بيير أوباميانج.
وبحتل آرسنال المركز العاشر في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 35 نقطة، بينما يتواجد بيرنلي في المركز الـ 15 بـ 29 نقطة.
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