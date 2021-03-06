التعادل يحسم الشوط الأول من مباراة بيرنلي ضد آرسنال في الدوري الإنجليزي

انتهى الشوط الأول من مباراة آرسنال ومضيفه بيرنلي، ضمن منافسات الأسبوع الـ27، من الدوري الإنجليزي الممتاز، بالتعادل الإيجابي 1-1.

وافتتح الجابوني بيير-إيميريك أوباميانج مهاجم آرسنال الأهداف بعد مرور 6 دقائق فقط من إنطلاق صافرة اللقاء، لكن كريس وود نجم بيرنلي سجل هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 39.

ويتواجد الدولي المصري محمد النني على دكة بدلاء آرسنال لمواجهة بيرنلي. وبدأ آرسنال المباراة بتشكيل كالتالي: