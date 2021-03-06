فريق رعد يعلن رسميا انطلاقه للمنافسة في المسابقات المحلية والعالمية

عبر إعلان تشويقي جذاب، وبالتزامن مع إعلان تشكيله الجديد وجهاره الفني، أعلن فريق "رعد" للرياضة الإلكتروني، انطلاقه رسميا للمنافسة في المسابقات المحلية والعالمية.
ويعد فريق "رعد" أول فريق مصري للرياضة الإلكترونية يقع تحت مظلة كيان رياضي رسمي، وكان نادي المصرية للاتصالات أول نادٍ مصري يستثمر في مجال الرياضة الإلكترونية بحجم استثمارات كبير هو الأول من نوعه في مصر.
وكان ذلك بهدف إحداث تغيير حقيقي في مجال الرياضة الإلكترونية في البلاد، ورعاية المواهب المحلية في هذا المجال، وتمثيل مصر بشكل احترافي في المسابقات الإقليمية والعالمية.
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