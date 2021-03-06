في المؤتمر الصحفي

حكيم شاكر : مباراة صعبة

بدأ العراقي حكيم شاكر مدرب السويق المؤتمر مؤكدا على أهمية وصعوبة مباراة اليوم في نهائي الكأس الغالية أمام ظفار المدجج بالنجوم ويقوده مدرب وطني قدير صاحب خبرة فنية عالية جدا ، إلا أنه لم يقلل من شأن وطموحات فريقه الساعي للظفر باللقب الغالي وهو حق مشروع له ، مشيرا ان كرة القدم كل شيء وارد فيها خلال تفاصيل احداثها من البداية وحتى النهاية ، وأضاف شاكر : الفوز على الاتحاد في لقاء الاياب بالمربع الذهبي للبطولة والعودة بقوة عقب خسارة لقاء الذهاب الاول منحنا الكثير من التفاؤل بتكرار إنجاز 2017 والفوز على فريق ظفار ولا يوجد شيء يسمى يالمستحيل وأن كرة القدم تعطي من يعطيها ويجتهد داخل ارضية الملعب ، ويستغل الفرص جيدا امام مرمى الفريق المنافس ويتجنب الوقوع في الاخطاء الفادحة ويحافظ على سلامة شباكه ، ويبقى التوفيق من المولى عزوجل بالنهاية .

واضاف العراقي حكيم شاكر أنه منذ لحظة وصوله للسلطنة كانت هناك اهداف قد وضعت امامه تتمثل اولا في الوصول بالفريق الى نهائي بطولة الكاس الغالية اولا ، وهو ما تحقق حتى الآن ، والهدف الثاني هو المنافسة على بطولة دوري عمانتل هذا الموسم ، وتمنى مدرب السويق ان يقدم لاعبو الفريقين مباراة جيدة فنيا تليق بسمعتهما الكروية وبسمعة الكرة العمانية بالنهاية ، وتليق باسم المسابقة الغالية التي يسعى للحصول عليها كل ناد في السلطنة .

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عصام الصبحي : معنوياتنا عالية ونحترم ظفار

من جانبه قال مهاجم السويق عصام الصبحي ان مشاركة أي لاعب من اندية السلطنة مع فريقه في نهائي الكأس الغالية يعد حلما وشرفا كبيرا بالنسبة له كونه ينتظره بفارغ الصبر مع نهاية كل موسم ، وتمثل مناسبة طيبة له في ان يمثل ناديه فيها كونها تحمل اسم صاحب الجلالة السلطان المعظم ( حفظه الله ) مسابقة أغلى الكوؤس ، نحن كلاعبين تعاهدنا جميعا على الظهور الفني المشرف والعمل على تحقيق الفوز والخروج في نفس الوقت بنتيجة الفوز للظفر باللقب ، نحن نلعب بروح الشباب دائما وابدا خاصة مع عودة المدرب حكيم شاكر ، معنوياتنا عالية جدا ونكن كل التقدير والاحترام لفريق ظفار ولاعبيه وجهازيه الفني والاداري وجماهيره.