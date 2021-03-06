تحضيرات متكاملة

أكمل الاتحاد العماني لكرة القدم كافة التحضيرات لإقامة نهائي أغلى البطولات والتأكد من جاهزية ملعب المباراة والخدمات اللوجستية الأخرى وذلك من أجل إظهار لوحة الختام بالشكل المتكامل والذي يتناسب مع حجم المناسبة ، كما قام بإصدار كتيب خاص عن بطولات الكأس بالإضافة إلى طرح أسئلة تفاعلية عن البطولة الغالية على حساب اتحاد الكرة بوسائل التواصل الإجتماعي.

من جانبها ، قامت دائرة الحكام باتحاد الكرة بتنفيذ حلقة تحضيرية لحكام المباراة النهائية تناولت بعض الجوانب الفنية وتطرق عمر بشتاوي خبير التحكيم بحضور سيف بن طالب الغافري عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس لجنة الحكام لبعض الحالات التحكيمية ونبه على بعض الملاحظات الهامة، أتى ذلك ضمن استعدادات لجنة الحكام للمباراة النهائية هذا المساء ، هذا وتدير لقاء اليوم صافرة الحكم الدولي يعقوب عبدالباقي ويساعده للخطوط عبدالله الجرداني ومحمد الغزالي وجمال العبيداني حكما إضافيا أول وعلي الحارثي حكما إضافيا ثانيا وسالم العبري حكما رابعا وخالد الهنائي مقيما للحكام .

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