ظفار بقيادة «جابر» يطمح فـي اللقب «العاشر» والسويق «المثابر» يثق فـي «شاكر» لتحقيق اللقب الرابع

فـي ليلة الظفر بالكأس الغالية وبحضور ذي يزن ورعاية سعود البوسعيدي

استعدادات مكثفة لنهائي بهيج ولوحة ناقصة بغياب الجماهير

متابعة ـ صالح البارحي ويحيى المعمري:

تحت رعاية معالي السيد سعود بن هلال بن حمد البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ مسقط وبحضور صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والشباب والرياضة، يسدل الستار مساء اليوم على منافسات النسخة الـ49 لكأس جلالة السلطان المعظم لكرة القدم للموسم الرياضي 2020-2021 حينما يلتقي ظفار حامل اللقب ومنافسه السويق في المباراة النهائية التي ستنطلق صافرة بدايتها عند الساعة السابعة إلا ربع من ساحة مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، حيث الهدف الأسمى لكليهما معانقة اللقب الغالي، حيث يأمل ظفار في تحقيق رقم قياسي في البطولات بالسلطنة ووصوله للبطولة العاشرة التي ستبقيه متفردا على عرش البطولة الغالية كما هو الزعيم لبطولة الدوري، فيما السويق يأمل أن يصل لمعانقة اللقب للمرة الرابعة بعد ثلاثة ألقاب سابقة آخرها كان على حساب ظفار بالتحديد وفي ذات ملعب مباراة اليوم.

قال أحمد الخميسي مدافع ظفار إن التواجد في المباراة النهائية شرف كبير لكل لاعب، وظفار يتواجد في النهائي للعام الثاني على التوالي. وأضاف الخميسي: ظفار في أتم الجاهزية لمباراة اليوم والحظوظ متساوية، وسنعمل على تكرار الإنجاز وتحقيق البطولة، وتقديم المستوى الفني الكبير الذي يليق بالزعيم وتتويج جهود مجلس الإدارة والداعمين والجهاز الفني والإداري واللاعبين بالظفر باللقب للمرة العاشرة في تاريخ النادي.

مشوار الفريقين

بدأ السويق مشواره في بطولة الكأس بملاقاة البشائر في دور الـ32 وتمكن من الفوز بركلات الترجيح 2 مقابل 1 بعد التعادل 3-3 في زمن المباراة الأصلي وتخطى صحار في دور الـ16 بهدفين مقابل هدف، وفي دور الثمانية تجاوز عقبة عبري بمجموع المباراتين بركلات الترجيح 6 مقابل 5 بعد الخسارة ذهابا بهدف وفوزه إيابا بذات النتيجة، وأبعد الاتحاد في نصف النهائي بخسارته ذهابا بهدف مقابل هدفين وفاز في الإياب بهدفين دون مقابل أحرزهما المتألق عصام الصبحي في المباراة التي جرت أحداثها على ملعب مجمع الرستاق.

أما ظفار فبدأ المشوار من دور الستة عشر عندما تغلب على الرستاق بهدفين نظيفين وتفوق على المصنعة في دور الثمانية بهدفين نظيفين ذهابا وبالثلاثة في الإياب، وتمكن في إياب نصف النهائي من قلب تأخره بهدف إلى فوز بهدفين على السيب أحرزهما حارب السعدي ورائد إبراهيم وكان الفريقان قد تعادلا ذهابا بدون أهداف.

طموحات

يتطلع ظفار إلى المحافظة على لقبه الذي فاز به في الموسم الفائت بعد تغلبه على العروبة بركلات الترجيح وحصد اللقب للمرة العاشرة في تاريخه بعد فوزه بـ9 ألقاب حصل عليها أعوام 1976 و1980 و1981 و1990 و1999 و2004 و2006 و2011 و2020، أما السويق فحقق اللقب في 3 مناسبات في أعوام 2008 و2013 و2017 والبطولة الأخيرة كانت على حساب منافسه اليوم ظفار عندما فاز عليه بهدفين دون مقابل وبقيادة المدرب العراقي حكيم شاكر مدرب السويق الحالي الذي يراوده الطموح هو الآخر لتكرار الإنجاز مرة أخرى؛ ذلك النهائي ما زال أبناء الزعيم يتذكرونه حتى اليوم وهذا يعطيهم الحافز لرد اعتبارهم وخطف اللقب هذا المساء من السويق الذي يمني النفس بإعادة الكأس إلى خزائنه من جديد.

لقاء صعب

تحدث فايز الرشيدي حارس مرمى ظفار والذي شارك في 4 نهائيات سابقة عن صعوبة المباراة النهائية وقال: بكل تأكيد ستكون المباراة صعبة على الطرفين وبين ناديين كبيرين وصلا للنهائي عن جدارة واستحقاق، ودائما المباريات النهائية يغلب عليها الحذر وتشهد بعض الصعوبات، ستكون المباراة جميلة وممتعة وتليق بالفريقين ويستمتع بها الجمهور خلف الشاشات، وكنا نتمنى وجود الجماهير في المدرجات ولكن نسأل الله السلامة للجميع.

رسالة لبرانكو

وجَّه عصام الصبحي مهاجم السويق رسالة للمدرب برانكو مدرب منتخبنا الوطني الأول عندما أحرز هدفين أمام الاتحاد في نصف النهائي بأنه جدير بالانضمام للمنتخب الوطني وقال عصام: الهدفان كانا تتويجا لمجهود لاعبي الفريق ككل وتأهلنا بجدارة والجميع يتمنى التواجد في لقاء اليوم والمشاركة في المباراة النهائية لأغلى البطولات. وعن عدم استدعائه لقائمة المنتخب قال الصبحي: على كل لاعب الاجتهاد وترك الأمور الأخرى للمعنيين عن المنتخب، ومن تم استدعاؤه فهو يستحق تلك الفرصة ونتمنى له التوفيق في خدمة الوطن وتمثيل المنتخب خير تمثيل.

شرف كبير