وزير الرياضة يؤازر أبو ريدة في انتخابات الفيفا

أجرى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اتصالًا هاتفيًا مع المهندس هاني أبو ريدة عضو مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والمكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم لـ"كاف"، للاطمئنان على استعداداته لانتخابات الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا". وتُجرى انتخابات المكتب التنفيذي للاتحاد الدولى لكرة القدم يوم 12 مارس الجاري، ويسعى من خلالها المهندس هاني أبو ريدة للحفاظ على مقعده في الفيفا. جاء تواصل وزير الشباب والرياضة مع المهندس هاني أبو ريدة في إطار الدعم الذي يقدمه الوزير لكل الشخصيات المصرية المرشحة للمناصب الرياضية الدولية. وأعرب الدكتور أشرف صبحي عن خالص تمنياته بالتوفيق للمهندس هاني أبو ريدة في انتخابات الاتحاد الدولي لكرة القدم، مشيدًا بالخبرات التي يتمتع بها ابو ريدة وقدرته على الحفاظ على منصبه.

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