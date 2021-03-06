كل سنة وانت طيب.. رمضان صبحي يهنئ شيكابالا بعيد ميلاده

هنأ رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز صديقه محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الفريق بعيد ميلاده الـ35.\

ونشر "رمضان صبحي" عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورة تجمعه مع شيكابالا وكتب عليها معلقًا: "كل سنة وانت طيب ياشيكا".

ويواجه الفريق الأول بالنادي نظيره الترجي التونسي، اليوم السبت، في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، في الجولة الثالثة لمنافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.