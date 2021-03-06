حافلة الزمالك تصل ملعب رادس استعدادا لمواجهة الترجي

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى الملعب الأوليمبي برادس في تونس استعدادا لمواجهة الترجي التونسي في السادسة مساء اليوم بالجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
وغادرت الحافلة فندق الإقامة بعد إلقاء الجهاز الفني محاضرة فنية قصيرة على اللاعبين
وحرص طاقم الطائرة الخاصة المصاحبة للفريق على دعم الزمالك بأعلام النادي وهم في طريقهم لملعب المباراة.
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