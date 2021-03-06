حافلة الزمالك تصل ملعب رادس استعدادا لمواجهة الترجي

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى الملعب الأوليمبي برادس في تونس استعدادا لمواجهة الترجي التونسي في السادسة مساء اليوم بالجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وغادرت الحافلة فندق الإقامة بعد إلقاء الجهاز الفني محاضرة فنية قصيرة على اللاعبين

وحرص طاقم الطائرة الخاصة المصاحبة للفريق على دعم الزمالك بأعلام النادي وهم في طريقهم لملعب المباراة.