تعادل 1-1 .. آرسنال يتعثر أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي

تعادل آرسنال مع مضيفه بيرنلي، بنتيجة 1-1، اليوم السبت، بافتتاح الجولة الـ 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وافتتح الجابوني بيير-إيميريك أوباميانج مهاجم آرسنال الأهداف بعد مرور 6 دقائق فقط من إنطلاق صافرة اللقاء، لكن كريس وود نجم بيرنلي سجل هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 39. وسيطر آرسنال على مجريات المباراة بالكامل، حيث وصلت نسبة استحواذه إلى 58% مقابل 42 %لأصحاب الأرض.

وبهذا التعادل، ارتفع رصيد آرسنال إلى 38 نقطة في المركز بينما ر، فيما رفع بيرنلي رصيده إلى 30 نقطة في المركز الخامس عشر.