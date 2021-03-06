تعادل 1-1 .. آرسنال يتعثر أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي

تعادل آرسنال مع مضيفه بيرنلي، بنتيجة 1-1، اليوم السبت، بافتتاح الجولة الـ 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وافتتح الجابوني بيير-إيميريك أوباميانج مهاجم آرسنال الأهداف بعد مرور 6 دقائق فقط من إنطلاق صافرة اللقاء، لكن كريس وود نجم بيرنلي سجل هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 39.
وسيطر آرسنال على مجريات المباراة بالكامل، حيث وصلت نسبة استحواذه إلى 58% مقابل 42 %لأصحاب الأرض.
وبهذا التعادل، ارتفع رصيد آرسنال إلى 38 نقطة في المركز بينما ر، فيما رفع بيرنلي رصيده إلى 30 نقطة في المركز الخامس عشر.
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