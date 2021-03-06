بعد التألق.. لاعب النجوم ينضم لصفوف منتخب جامبيا

أرسل الإتحاد الجامبي لكرة القدم خطابًا رسميًا لمجلس إدارة نادي النجوم لكرة القدم برئاسة محمد الطويلة يطلب فيه إنضمام اللاعب أليو جاتا الظهير الأيسر للفريق الأول بالنادي لصفوف المنتخب والتواجد بمعسكر المنتخب خلال الفترة المقبلة إستعدادًا لمواجهتي شهر مارس المقبل بتصفيات كأس الأمم الأفريقية أمام أنجولا والكونغو الديموقراطية.

كان المحترف الجامبي أليو جاتا نال اهتمام الجهاز الفني لمنتخب جامبيا تحت قيادة البلجيكي توم سينتفيت بعد تألقه خلال مباريات الدوري الممتاز "ب" وكأس مصر هذا الموسم.

ولعب أليو جاتا صاحب الـ 25 عامًا للعديد من الأندية خلال مسيرته الإحترافية بداية من نادي بريكاما يونايتد الجامبي ونادي جينيراسيون فوت السنغالي ونادي ميتز (ب) الفرنسي ونادي فيليربت ثيل الفرنسي ونادي كاسا سبورتس السنغالي ، قبل أن ينتقل الى نادي النجوم بداية من الموسم الحالي.

وإنضم أليو لمنتخب جامبيا في أكثر من مناسبة ، كما لعب مباراتين دوليتين خلال مشاركته أمام موريتانيا وجنوب أفريقيا ضمن منافسات تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2017 ، كما حقق بطولة الدوري الجامبي عام 2011 مع نادي بريكاما يونايتد كما لعب مع الفريق الجامبي بدوري أبطال إفريقيا ، وحقق بطولة كأس السنغال عام 2015 مع نادي جينيراسيون فوت كما صعد معهم الى الدوري الدرجة الثانية.

ومن المقرر أن يغادر المحترف الجامبي لينضم الى معسكر المنتخب خلال الفترة من 22 مارس وحتى 30 مارس الجاري.

يذكر أن منتخب جامبيا يحتل صدارة المجموعة الرابعة بتصفيات كأس الأمم الإفريقية برصيد 7 نقاط ، ويحتاج الى 4 نقاط خلال مباراتين لضمان الصعود لأول مرة بتاريخه لبطولة الأمم الإفريقية 2021 والتي ستُقام في الكاميرون.