استقبال أسطوري لـ جيرارد بعد فوز رينجرز بالدورى الاسكتلندي.. صور

قاد النجم الاسطوري جيرارد فريق رينجرز الاسكتلندي للتويج بلقب الدوري المحلى الغائب منذ اخر تتويج عام 2010 بعد سيطرة فريق سيلتك علي اللقب طوال الــ 10 مواسم الماضية. واستقبلت جماهير الفريق الاسكتلندي بإحتفال اسطورى قبل مواجهة سانت ميرين اليوم ضمن منافسات الجولة الـ 31 من بطولة الدوري المحلى . ويحتل فريق رينجرز المركز الاول في جدول ترتيب الدوري الاسكتلندي الممتاز برصيد 85 نقطة بينما جاء فريق سيلتك في المركز الثاني برصيد 67 نقطة.

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