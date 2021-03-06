ربيع ياسين يتولى الجهاز الفني لفريق بتروجيت.. تعرف على تشكيله

أعلن نادي بتروجيت تولى ربيع ياسين مهمة المدير الفني للفريق في دورى القسم الثاني . وجاء الجهاز الفني المعاون لـ ربيع ياسين : علي عاشور مدرب عام احمد ابوً مسلم مساعد مدرب هشام السيد مدرب حراس مرمي محمد سعد مخطط احمال ايمن محمد محلل اداء وجاءت نتائج الجولة كالتالي : النصر 2-0 الداخلية السكة الحديد 0-0 الترسانة كوكاكولا 1-0 بتروجيت النجوم 1-1 المريخ بورتو السويس 1-0 منتخب السويس القناة 1-0 زد سرس الليان 2-2 جمهورية شبين ترتيب المجموعة 1- بورتو السويس : 29 2- الداخلية : 28 3- الترسانة : 27 4- كوكاكولا : 26 5-المريخ : 23 6- القناة :22 7- منتخب السويس : 22 8- زد اف سي : 20 9- النصر : 19 10- جمهورية شبين : 19 11 - النجوم : 19 12- السكة الحديد : 18 13- سرس الليان : 18 14- بتروجيت : 16 15- الزرقا : 13 16- طنطا : 12

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