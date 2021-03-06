بنزيما على رأس قائمة الريال لمواجهة أتلتيكو في ديربي مدريد

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد، قائمة فريقه لمواجهة نظيره أتلتيكو مدريد في ديربي العاصمة الإسبانية في قمة الجولة الـ26 لبطولة الدوري

وجاء الفرنسي كريم بنزيما على رأس القائمة بعد تعافيه من الإصابة، والتي ضمت كل من:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا، لونين، التوبي

خط الدفاع: إيديرميليتاو، رافاييل فاران، ناتشو فيرنانديز، مارسيلو، ميندي، أورديزولا

خط الوسط: لوكا مودريتش، توني كروس، كاسيميرو، فالفيردي، إيسكو

خط الهجوم: كريم بنزيما، أسينسيو، فاسكيز، فينسيوس، رودريجو، هوجو