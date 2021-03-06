وجاء الفرنسي كريم بنزيما على رأس القائمة بعد تعافيه من الإصابة، والتي ضمت كل من:
حراسة المرمى: تيبو كورتوا، لونين، التوبي
خط الدفاع: إيديرميليتاو، رافاييل فاران، ناتشو فيرنانديز، مارسيلو، ميندي، أورديزولا
خط الوسط: لوكا مودريتش، توني كروس، كاسيميرو، فالفيردي، إيسكو
خط الهجوم: كريم بنزيما، أسينسيو، فاسكيز، فينسيوس، رودريجو، هوجو
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بنزيما على رأس قائمة الريال لمواجهة أتلتيكو في ديربي مدريد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.