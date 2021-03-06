تناول لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وجبة الغداء منذ قليل وذلك وفقا للبرنامج الموضوع من قبل الجهاز الفني للفريق. وألقى الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني على اللاعبين المحاضرة الفنية الأخيرة قبل التحرك لملعب رادس. ووجه الجهاز الفني التعليمات الفنية الأخيرة للاعبين، وكشف نقاط القوة والضعف بفريق الترجي التونسي. ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ضيفا على الترجي التونسي في السادسة مساء اليوم بالملعب الأوليمبي برادس.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وجبة غداء ومحاضرة أخيرة للاعبي الزمالك قبل لقاء الترجي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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