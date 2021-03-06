انت الان تتابع تفاصيل خبر اللاعب فابيو أبرو يسجل عدد غير مسبوق من الأهداف مع فريق الباطن في الدوري السعودي والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - قام اللاعب الأنجولي مهاجم فريق الباطن فابيو أبرو بتسجيل هدف بشباك فريق التعاون في افتتاح مباريات الجولة الثانية والعشرين من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .

تاريخ أهداف أبرو

يعتبر أبرو أول لاعب يسجل 15 هدف لفريق الباطن في موسم واحد، وقد كان فريق الباطن متأخر في النتائج بهدفين نظيفين حتى الدقيقة 77 عندها سجل فابيو أبرو الهدف الأول وسانده اللاعب يوسف الشمري بهدف التعادل في الدقيقة 84 من زمن المباراة .

تاريخ مشاركات اللاعب فابيو أبرو

شارك اللاعب فابيو في عشرون مباراة مع نادي الباطن السعودي حيث سجل رقماً قياسيا من الأهداف من بينهم 2 في ركلات الترجيح وله تمريرة واحدة حاسمة وصنع خمس عشر فرصة لتسجيل أهداف لزملائه خلال المباريات التي لعبها.

نبذة عن نادي الباطن السعودي

تأسس فريق الباطن في مدينة حفر الباطن بالمملكة العربية السعودية عام 1399 هجري والموافق لعام 1979 ميلادي، ويلعب الفريق ضمن فرق الدوري السعودي للمحترفين، والمدرب الحالي لفريق الباطن هو فرانكي فيركواتيرن ويلقب نادي الباطن بلقب السماوي، والرئيس في مجلس الإدارة الحالي ناصر بن هويدي الشمري، ونائب رئيس مجلس الإدارة مبارك الظفيري .

قد يهمك أيضاً:

القنوات الناقلة للدوري السعودي.

مباراة الهلال مع الرائد في الدوري السعودي