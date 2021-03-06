مجموعة الزمالك .. مولودية الجزائر يباغت تونجيث بهدف فى عقر داره

أحرز مولودية الجزائر الهدف الاول فى شباك تونجيث السنغالي ، من عمر الشوط الاول ، فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليا علي ملعب لات ديور فى الجولة الـ الثالثة ، بدور المجموعات ، ضمن منافسات دوري أبطال افريقيا . وجاء هدف مولودية الجزائري فى الدقيقة 14 عن طريق عبدالنور بلخير . ويتصدر الترجي جدول ترتيب المجموعة الرابعة في دوري أبطال أفريقيا برصيد 4 نقاط، ويحل مولودية الجزائر ثانيا بنقطتين والزمالك ثالثا بنفس الرصيد، بينما يتذيل تونجيث جدول الترتيب بنقطة وحيدة.

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