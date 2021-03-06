دورى القسم الثاني .. الشرقية للدخان في صدارة الصعيد .. والمنيا وصيفا

انتهت منافسات الجولة السادسة عشر من مسابقة دورى القسم الثاني لمجموعة الصعيد بخسارة فريق الشرقية للدخان امام منافسه بني سويف بنتيجة هدفين مقابل هدف . ورغم الهزيمة امام بني سويف الا ان الشرقية للدخان حافظ علي صدارة المجموعة بعد خسارة المنيا امام قنا بنتيجة هدفين دون رد . وجاءت النتائج كالتالي : ديروط 0-0 سوهاج كيما أسوان 0-0 بترول أسيوط أسمنت أسيوط 2-0 شبان قنا طهطا1-1 شباب سمسطا الفيوم 0-0 الألومنيوم قنا 2-0 المنيا بني سويف 2-1 الشرقية للدخان الإعلاميين 0-0 تليفونات بني سويف ترتيب المجموعة 1- الشرقية للدخان : 36 نقطة 2- المنيا : 31 نقطة 3- ديروط : 27 نقطة 4- الإعلاميين : 26 نقطة 5- الالومونيوم : 26 نقطة 6- بنى سويف : 26 نقطة 7- سوهاج : 21 نقطة 8- الفيوم : 21 نقطة 9- قنا : 20 نقطة 10- شبان قنا : 17 نقطة 11- بترول اسيوط : 17 نقطة 12- تليفونات بني سويف : 16 نقطة 13- شباب سمسطا : 15 نقطة 14- كيما أسوان : 14 نقطة 15- طهطا : 12 نقطة 16- أسمنت أسيوط : 10 نقاط

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