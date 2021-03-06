صبحي يكرم الفائزين بالبطولة الأفريقية للدراجات: مصر جاذبة للأحداث الرياضية العالمية

كرم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الفائزين بالبطولة الأفريقية للدراجات رقم 15، بمنطقة الخمائل بمدينة السادس من أكتوبر.

جاء ذلك بحضور الدكتور وجيه عزام رئيس الاتحاد الأفريقي والمصري والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للدراجات وخالد مصطفي المدير التنفيذي للبطولة .

أدلي الوزير بكلمة ترحيبية بالمشاركين بالبطولة في منطقة الخمائل باكتوبر ، مشيرًا إلى أن مصر باتت واحدة من أفضل دول العالم جذبًا للأحداث الرياضية العالمية، في الوقت الذى تطبق أعلى درجات الوقاية الاحترازية لضمان عدم إصابة أيا من المشاركين في البطولات الرياضية .

وجاءت نتائج عمومي انسات تحت ٢٣ سنة حصلت رونداعلي المركزين الثاني و الثالث رواندا والأول جنوب افريقيا ، وعمومي رجال تحت ٢٣ سنة الثالث رواندا والثاني الجزائر والأول جنوب أفريقيا ، وجاءت نتائج عمومي الانسات الكبار ، نامبيا المركز الثالث والثاني والأول لجنوب أفريقيا ، وفي عمومي رجال الكبار ، المركز الثالث والثاني الجزائر والأول لجنوب أفريقيا .

وفي سباق فردي الناشئات فازت المصرية حبيبة عليوة بالمركز الثاني و الجنوب أفريقية شانتي أوليفر في المركز الأول، و الجزائرية نسرين حويلي المركز الثالث.

وفي سباق الناشئين فاز الرواندي إيتيان تويزيري المركز الأول ، والمغربي محمد نجيب سنبولي في المركز الثاني، واحتل الرواندي صامويل نيانكورو المركز الثالث، فيما جاء الثنائي المصري عبدالله عفيفي وعبدالرحمن فهيم في المركزين الخامس والسادس على الترتيب.