الزمالك ضد الترجي .. التعادل السلبي يسيطر وأوباما يهدر بعد ربع ساعة

بدأ اللقاء بضغط لاعبي الترجي لمحاولة تشكيل خطورة على الخطوط الخلفية للفارس الأبيض ومنح الحكم الزامبي سيكازوى الليبي حمد الهوني ضربة حرة بعد تعرضه لارتكاب خطأ ضده فى الدقيقة الثانية.
وحصل فى الدقيقة الثالثة فرجاني ساسي على ركلة حرة بعد تعرضه لعرقلة من كوليبالي لاعب الترجي وكاد فى الدقيقة الرابعة يوسف أوباما ان يهدد مرمى الترجي بعد استغلاله خطأ دفاعيا وسدد الكرة بقدمه تصطدم فى دفاعات المنافس.
وساد الارتباك دفاعات الترجي وشكل الثنائي بنشرقي وساسي خطورة في الدقيقة الخامسة على الخطوط الخلفية ومرر فى الدقيقة السابعة أشرف بنشرقي كرة ماكرة فشل يوسف أوباما فى السيطرة عليها.
ونجح محمود جنش حارس الزمالك فى إبعاد إحدى الكرات من ضربة ركنية فى الدقيقة التاسعة وحصل عبدالرؤوف بن غيث على ضربة حرة فى الدقيقة 11 بعد تعرضه لخطأ من جانب محمد عبدالغني.
حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم جنش
خط الدفاع : محمود حمدي “الونش” ومحمد عبد الغني وأحمد فتوح و حمزة المثلوثي.
خط الهجوم : حميد أحداد.
فيما اعتمد معين الشعباني مدرب الترجي على تشكيلة ضمت كل من:
حراسة المرمى: فاروق بن مصطفى
خط الوسط: فوسيني كوليبالي - محمد علي بن رمضان - عبد الرؤوف بن غيث
خط الهجوم: حمدو الهوني - عبد الباسط خالد - ويليام توجي
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