أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، تشكيله لخوض مباراة أسوان، التي تقام في السابعة من مساء اليوم، باستاد بتروسبورت في الجولة ١٥ من الدوري الممتاز. وجاء التشكيل المختار على النحو التالي: حراسة المرمى: شريف إكرامي خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - محمد حمدي - أحمد سامي خط الوسط: أحمد فتحي - نبيل دونجا - رمضان صبحي - إسلام عيسى خط الهجوم: دييجو رولان - محمود وادي ويتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد الشناوي - عمر جابر - إيريك تراوري - محمود حمادة - طارق طه - محمود صابر - دودو الجباس - محمد فاروق - إبراهيم حسن

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر غياب عبدالله السعيد.. رمضان صبحي يقود تشكيل بيراميدز في مواجهة أسوان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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