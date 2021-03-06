بدأ فريقي الزمالك والترجي عمليات الإحماء على ملعب حمادي العقربي فى رادس، استعدادا للمباراة المقرر انطلاقها بعد قليل ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا. وأعلن البرتغالي جايمي باتشيكو مدرب الزمالك عن تشكيل الفارس الأبيض جاء على النحو التالي:- حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم جنش خط الدفاع : محمود حمدي “الونش” ومحمد عبد الغني وأحمد فتوح و حمزة المثلوثي. خط الوسط : فرجاني ساسي وطارق حامد ويوسف “أوباما” وأحمد سيد “زيزو” وأشرف بن شرقي. خط الهجوم : حميد أحداد. فيما اعتمد معين الشعباني مدرب الترجي على تشكيلة ضمت كل من: حراسة المرمى: فاروق بن مصطفى خط الدفاع:إلياس الشتي - حمدي النقاز - محمد علي اليعقوبي - عبد القادر بدران خط الوسط: فوسيني كوليبالي - محمد علي بن رمضان - عبد الرؤوف بن غيث خط الهجوم: حمدو الهوني - عبد الباسط خالد - ويليام توجي

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لاعبو الزمالك والترجي يجرون عمليات الإحماء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.