جماهير افتراضية في مباراة الزمالك والترجي

حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم جنش
خط الدفاع : محمود حمدي “الونش” ومحمد عبد الغني وأحمد فتوح و حمزة المثلوثي.
خط الهجوم : حميد أحداد.
فيما اعتمد معين الشعباني مدرب الترجي على تشكيلة ضمت كلاً من:
حراسة المرمى: فاروق بن مصطفى
خط الوسط: فوسيني كوليبالي - محمد علي بن رمضان - عبد الرؤوف بن غيث
خط الهجوم: حمدو الهوني - عبد الباسط خالد - ويليام توجي
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