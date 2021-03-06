ترتيب هدافي الدوري السعودي بعد نتائج مباريات الجولة 22

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محمد سياف - ابو ظبي - يتصدر الثنائي بافيتيمبي جوميز مهاجم فريق الهلال السعودي واللاعب فابيو أبرو لاعب فريق الباطن جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي برصد 15 هدف لكل منهما. ويأتي بعدهم اللاعبين روماريو ريكاردو نجم الإتحاد السعودي واللاعب في فريق أبها كارلوس ستراندبيرج في المركز الثاني برصيد 14 هدف. ويأتي بعدهم في المركز الثالث اللاعبين كريستيان جوانكا لاعب فريق الشباب وجوليوتافاريس لاعب نادي الفيصلي برصيد 13 هدف. يأتي في المركز الرابع اللاعبين أيميلوزيلايا لاعب نادي ضمك واللاعب حسن العمري لاعب نادي القادسية برصيد 11 هدف ويأتي اللاعب أيميليو تي فريدي لاعب نادي الفتح وليندر تاموبا لاعب فريق التعاون في المركز الخامس برصيد 10 هدف. أما اللاعب عمر السومة مهاجم نادي الأهلي السعودي يحتل المركز السادس برصيد 9 أهداف, ويمتلك مهاجم نادي النصر السعودي عبد الرزاق حمدالله هدفين ضمن جدول الترتيب بعد أن كان هداف الموسم الماضي. ترتيب هدافي الدوري السعودي بافيتمبي جوميز ” الهلال” : 15 هدف فابيو أبرو ” الباطن ” : 15 هدف روماريو ريكاردو ” الاتحاد” : 14 هدف كارلوس ستراندبيرج ” أبها” : 14 هدف جوليو تفاريس “الشباب ” : 13 هدف كريستين جوانكا “الشباب ” 13 هدف حسن العمري ” القادسية ” 11 هدف ايميلو زيلايا ” ضمك ” 11 هدف ميشيل تي فريدي ” الفتح ” 11 هدف ليندر تاومبا “التعاون ” 11 هدف عمر السومة ” الأهلي “: 9 هدف قد يهمك أيضاً: القنوات الناقلة للدوري السعودي. موعد مباراة الرائد والهلال.

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