رغم هدفه في الترجي .. إبراهيم سعيد يهاجم فتوح: بطيء دفاعيا وهجوميا وثغرة في الزمالك

علق ابراهيم سعيد لاعب نادي الزمالك السابق ، علي هدف احمد فتوح اليوم في مرمي الترجي . وغرد ابراهيم سعيد من خلال حسابه الشخصي عبر مواقع التواصل الاجتماعى تويتر : " تصدق بالله لو حط 10 اهداف لاعب بطئ دفاعيا وهجوميا وثغره في نادي الزمالك " . وإنتهى الشوط الأول بين الزمالك والترجي بتقدم أبناء باب سويقة بهدفين مقابل هدف في المباراة المقامة حاليا على ملعب حمادي العقربي فى رادس ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

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