محمد بن رمضان يسجل ثالث أهداف الترجي فى مرمى الزمالك

شهدت مجريات الشوط الثاني ضغطا من الزمالك وحصل حميد أحداد على ركلة حرة فى الدقيقة 46 أمام منطقة الجزاء بعد عرقلته وقاد أشرف بنشرقي هجمة مرتدة مررها إلى فرجاني ساسي فى الدقيقة 47 سددها قوية تصطدم فى دفاعات الترجي وتخرج إلى ركنية.
ومنح الحكم الزامبي بطاقة صفراء للاعب الترجي إلياس شتى إثر عرقلته حميد أحداد مهاجم الزمالك وقاد حمد الهوني هجمة مرتدة فى الدقيقة 51 مررها الى عبدالباسط وسددها محمد على فى شباك جنش محرزا الهدف الثالث.
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