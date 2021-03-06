مجموعة الزمالك .. مولودية الجزائر يتفوق على تونجيث السنغالي بهدف

إنتهت أحداث الشوط الاول بتقدم مولودية الجزائر علي تونجيث السنغالي ، فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليا علي ملعب لات ديور فى الجولة الـ الثالثة ، بدور المجموعات ، ضمن منافسات دوري أبطال افريقيا .

وجاء هدف مولودية الجزائر فى الدقيقة 14 عن طريق عبدالنور بلخير .

ويتصدر الترجي جدول ترتيب المجموعة الرابعة في دوري أبطال أفريقيا برصيد 4 نقاط، ويحل مولودية الجزائر ثانيا بنقطتين والزمالك ثالثا بنفس الرصيد، بينما يتذيل تونجيث جدول الترتيب بنقطة وحيدة.